"Трактор" продлил контракт с Кристианом Томасом

"Трактор" продлил контракт с канадским нападающим Кристианом Томасом на два сезона, информирует официальный сайт клуба.

– Я в России впервые, до этого играл в Северной Америке и в Швеции, – отметил Томас. – Хочу сказать, что впечатлен тем, как профессионально поставлена работа в "Тракторе". Менеджмент клуба организовал весь хоккейный процесс на высшем уровне. В команде хорошая атмосфера. Поэтому, когда поступило предложение продолжить карьеру в "Тракторе, сомнений не было никаких. Буду стараться своей игрой радовать болельщиков. Приложу для этого максимум усилий.

Томас перешел в "Трактор" из шведского "Регле" в октябре 2018 года. В этом сезоне 26-летний форвард набрал 17 (9+8) очков.