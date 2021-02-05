«Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ переиграл «Нефтехимик» (4:3) и поднялся на седьмое место в Восточной конференции.

Дублем в составе победителей отметился нападающий Дмитрий Жукенов, по одной шайбе добавили Белоусов и Мейсек в большинстве. У проигравших шайбы забросили Шиксатдаров, Юханссон и Хайруллин в большинстве.

«Нефтехимик» с 32 очками в 52 играх расположился на предпоследней строчке «Востока».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 (1:0, 3:2, 0:1)

Голы: Белоусов — 8 (Хольцер, Арзамасцев), 9:56 — 1:0. Жукенов — 2 (Секстон, Бочаров), 26:01 — 2:0. Шиксатдаров — 5, 29:59 — 2:1. Юханссон — 3 (Пузанов), 30:39 — 2:2. Жукенов — 3 (Секстон, Геноуэй), 32:30 — 3:2. Мэйсек — 16 (бол., Холланд, Геноуэй), 33:52 — 4:2. Хайруллин — 13 (бол., Энлунд, Волгин), 45:50 — 4:3.

Вратари: Гросс — Коротаев (Иванников, 26:01, 59:24).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 22 (9+10+3) — 40 (13+11+16).

Судьи: Кулев, Овчинников.

5 февраля. Екатеринбург. КРК «Уралец».