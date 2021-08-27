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«Торпедо» обыграло «Сочи» на турнире имени Пучкова

21:50
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В матче турнира имени Николая Пучкова «Торпедо» обыграло «Сочи» со счетом 6:2.

Дубль в составе победителей оформил Сергей Гончарук. У южан отличились Никита Феоктистов и Денис Вихарев.

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Турнир имени Н.Г. Пучкова

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сочи» (Сочи) — 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)

Голы: Миле — 1 (Леннстрем, Агостино), 5:11 — 1:0. Феоктистов — 1 (Якимов, Баканов), 5:45 — 1:1. Варнаков — 1 (Белевич), 9:14 — 2:1. Гончарук — 3 (Шенфельд, Марин), 15:45 — 3:1. Вихарев — 1 (Пилипенко, Феоктистов), 21:51 — 3:2. Шенфельд — 2 (бол., Пайгин, Михеев), 27:33 — 4:2. Гончарук — 4 (Мартынов), 32:22 — 5:2. Заар — 1 (бол., Леннстрем, Миле), 56:13 — 6:2.

Вратари: Мурыгин — Третьяк.

Судьи: Кулев, Оскирко.

27 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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Александр Кравченко все материалы автора

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