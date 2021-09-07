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«Сибирь» на выезде обыграла «Торпедо»

21:48
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«Торпедо» уступило «Сибири» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Голы забивали Денис Голубев, Ник Шор и Тревор Мерфи. «Сибирь» набрала 3 очка и занимает пятое место на Востоке. У «Торпедо» 2 очка и десятая позиция на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Голубев — 1 (бол., Мерфи), 27:34 — 0:1. Шор — 2 (Миловзоров, Ефремов), 53:28 — 0:2. Мерфи — 1 (п.в.), 59:59 — 0:3.

Вратари: Тихомиров (56:52 — 57:01, 57:07 — 59:59) — Сятери.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 37 (15+12+10) — 29 (8+14+7).

Судьи: Франо, Хрибик.

7 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».

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Евгений Петров все материалы автора

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