«Сибирь» на выезде обыграла «Торпедо»
21:48
«Торпедо» уступило «Сибири» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Голы забивали Денис Голубев, Ник Шор и Тревор Мерфи. «Сибирь» набрала 3 очка и занимает пятое место на Востоке. У «Торпедо» 2 очка и десятая позиция на Западе.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы: Голубев — 1 (бол., Мерфи), 27:34 — 0:1. Шор — 2 (Миловзоров, Ефремов), 53:28 — 0:2. Мерфи — 1 (п.в.), 59:59 — 0:3.
Вратари: Тихомиров (56:52 — 57:01, 57:07 — 59:59) — Сятери.
Штраф: 11 — 13.
Броски: 37 (15+12+10) — 29 (8+14+7).
Судьи: Франо, Хрибик.
7 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».
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