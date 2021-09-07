Лайпсик: «Не такого мы ждали от первой домашней игры сезона»

Нападающий «Металлург» Брендан Лайпсик подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:7).

— Не такого мы ждали от первой домашней игры сезона, перед своими болельщиками, это очень разочаровывает. Был момент, когда мы могли вернуться в игру, но было немного поздновато. В первую очередь, нас подвело плохое начало игры.

— Согласны ли вы, что пропущенная шайба в большинстве стала ключевой?

— Да, это был ключевой момент. Потому что именно тогда у нас возникла ситуация, когда были возможности реализовать это большинство, но когда счет становится 0:4 на домашнем льду, то очень тяжело что-то сделать. Ну и мы допустили очень много собственных ошибок. Учитывая то, какие мастеровитые игроки у соперника, они ими воспользовались.

— Вы говорили про плохое начало. Это «Салават Юлаев» сыграл неожиданно или больше собственные недоработки?

— И то и другое позволило им атаковать массированно, когда они проводили атаки всей пятеркой и мы вдобавок нарушили правила, тем самым не дали себе начать как следует.

— У вас первый гол за «Металлург», подсластило ли это поражение?

— Да, всегда приятно забить первый гол в сезоне. Мы сделали счет 2:4 и имели небольшое окно, чтобы забить еще одну, но все закончилось так, поэтому не стоит радоваться этому голу. Надеюсь, завтра и через день у нас будут хорошие тренировки. Не все для нас будет просто в этом сезоне, но нам нужно просыпаться уже к следующей игре.

— Вы сказали про массивные атаки соперника, но особенно у них выделялось первое звено. Как нужно взаимодействовать против них?

— Они здорово контролируют шайбу, ни в коем случае нельзя пропускать их себе за спину, нужно держать их впереди, под контролем и не удаляться против них, потому что у них убойная спецбригада. К следующему матчу мы будем более готовы, чтобы хоть как-то успешно им противостоять.