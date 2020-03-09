«Торпедо» пока не вело переговоры с Немировски о новом контракте

«Торпедо» пока не обсуждало условия нового контракта с главным тренером Дэвидом Немировски. Соглашение с 43-летним специалистом истекает 30 апреля.

— Тренеры — это немножко другая тема, — приводит слова генерального директора «Торпедо» Александра Харламова ТАСС. — Мы будем общаться и разговаривать, надо понять, есть ли желание продолжать работать у самого Дэвида. Немного надо подождать

Немировски возглавляет нижегородскую команду с начала прошлого сезона. Под его руководством «Торпедо» дважды вышло в плей-офф, но не сумело преодолеть барьер первого раунда.