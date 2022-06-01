Вице-президент «Металлурга»: «Зная работоспособность и профессионализм Кошечкина, думаю, он спокойно сезон отыграет»

В «Металлурге» не сомневаются в работоспособности и профессионализме Кошечкина

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал продление контракта с 39-летним вратарем Василием Кошечкиным.

«Вася отдохнул, сказал — я готов. Зная его работоспособность, профессионализм, думаю, он спокойно сезон отыграет», — приводит слова Ласькова ТАСС.

Также 1 июня «Металлург» объявил о подписании контракта на год с лучшим бомбардиром Кубка Гагарина нападающим Филипом Майе.

«Майе в этом плане немножко задержался, вышел только из отпуска. Он хотел играть с Брендэном Лайпсиком, но ждал, что ему могли предложить односторонний контракт в НХЛ. Он до этого говорил, что нигде в Европе, кроме как в «Магнитке», играть не будет», — отметил Ласьков.

«Металлург» подписал однолетний контракт с Кошекиным. Его предыдущее соглашение истекло 30 апреля. В составе «Металлурга» вратарь дважды выигрывал Кубок Гагарина (2014, 2016).