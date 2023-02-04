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Сегодня, 20:19

«Торпедо» побило клубный рекорд результативности за сезон в КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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«Торпедо» обыграло на своем льду минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 3:2.

В составе хозяев отличились Андрей Белевич, Антон Сизов и Александр Дарьин.

Гол Александра Дарьина стал 177-м для «Торпедо» в текущем сезоне КХЛ — это новый клубный рекорд нижегородцев по заброшенным шайбам за один регулярный чемпионат (предыдущее достижение — 176 голов в регулярке сезона-2018/2019).

«Торпедо» в четвертый раз обыграло «Динамо» в текущем регулярном чемпионате. Минская команда одержала одну победу над нижегородцами.

ХК Динамо (Минск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 60 44 16 93
2 Торпедо 59 39 20 82
3 ЦСКА 58 37 21 80
4 Локомотив 60 35 25 78
5 Динамо М 59 34 25 77
6 Витязь 58 30 28 68
7 Северсталь 59 25 34 62
8 Динамо Мн 60 24 36 61
9 Спартак 59 25 34 58
10 Куньлунь 59 20 39 45
11 Сочи 57 7 50 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 59 33 26 75
2 Сибирь 59 35 24 75
3 Автомобилист 58 32 26 73
4 Авангард 59 33 26 72
5 Металлург 58 30 28 70
6 Сал. Юлаев 59 30 29 69
7 Адмирал 58 29 29 66
8 Амур 59 28 31 63
9 Нефтехимик 59 28 31 61
10 Трактор 59 25 34 58
11 Барыс 61 25 36 57
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