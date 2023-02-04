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Квартальнов: «Поспокойнее стал, более терпеливым — может быть, старею»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал, в чем изменил свой подход к работе.

— Какой вы как тренер?

— Я сам по себе эмоциональный человек, где-то мне это мешает. Но я такой есть. Где-то нужно чуть-чуть попридержаться, быть терпеливее. Но все мы учимся. У меня рядом с домом есть парк, часто гуляешь там и прокручиваешь все в голове. Подумал, настроил себя на серьезный лад.

— У вас в команде были сложные игроки.

— Все звезды — непростые ребята. Сашка [Радулов], когда я работал в ЦСКА, был на пике формы. Это непростой парень, они все такие, что говорить. Самое главное — их надо подчинить команде. Понятно, что они хотят набирать очки, он это и делал, его не надо перестраивать. Это игрок высокого полета, который играет и думает чуть по-другому. Его надо развивать, что мы и делали.

— А Зарипов?

— Данис был уже очень взрослым. Никаких проблем, работали — это капитан «Ак Барса», пять кубков за ним, легенда. Нормальные рабочие отношения были с ним.

— Наблюдали за тем, что происходило в «Ак Барсе»?

— Конечно, следил, три года отработал там, играл в ней, она мне близка. Где-то был неудачный период. То, что болельщики писали (предлагали вернуть Квартальнова в «Ак Барс» — прим. «СЭ») — это здорово, значит, чем-то заслужил, наверное. Я был реалистом, понимал, что решения принимают руководители. Сейчас у них все выправилось, и это будет серьезная команда.

— Вы стали первым тренером в КХЛ, кто разрешил повесить на себя микрофон, участвовал в съемках.

— Я разговаривал с первым лицом команда Наилем Ульфатовичем Магановым. Он обозначил пару важных моментов — 70% своих воспитанников и открытость к прессе. Мы стали это делать, никаких проблем.

— У вас было много перлов — тот же «Шиндр-мындр».

— Когда мы, тренеры, общаемся, что-то такое всегда происходит. Здорово, что какие-то словечки идут в народ, это хорошо. Тяжелая тренерская работа, когда приходится подбирать слова для ребят, и получалось неплохо.

— Вы могли бы про себя сказать, что где-то изменились?

— Те базисные вещи, о которых я говорил, существуют. Плюс надо понимать, какими хоккеистами ты говоришь, что можешь из них сделать, как добиться успеха. Нужен и набор хоккеистов для определенных моментов. Мы их учим и учимся у них. Конечно, поспокойнее стал, более терпеливым — может быть, старею.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/04/509405.html
Дмитрий Квартальнов
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«Торпедо» побило клубный рекорд результативности за сезон в КХЛ
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Западная конференция И В П О
1 СКА 60 44 16 93
2 Торпедо 59 39 20 82
3 ЦСКА 58 37 21 80
4 Локомотив 60 35 25 78
5 Динамо М 59 34 25 77
6 Витязь 58 30 28 68
7 Северсталь 59 25 34 62
8 Динамо Мн 60 24 36 61
9 Спартак 59 25 34 58
10 Куньлунь 59 20 39 45
11 Сочи 57 7 50 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 59 33 26 75
2 Сибирь 59 35 24 75
3 Автомобилист 58 32 26 73
4 Авангард 59 33 26 72
5 Металлург 58 30 28 70
6 Сал. Юлаев 59 30 29 69
7 Адмирал 58 29 29 66
8 Амур 59 28 31 63
9 Нефтехимик 59 28 31 61
10 Трактор 59 25 34 58
11 Барыс 61 25 36 57
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 - : -
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Куньлунь – Ак Барс
 - : -
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Локомотив – Сочи
 - : -
5.02 17:00
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 - : -
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