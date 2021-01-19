«Торпедо» разгромило «Нефтехимик»

«Торпедо» победило «Нефтехимик» (7:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Клуб из Нижнего Новгорода набрал 56 очков и на данный момент идет шестым на Востоке. У «Нефтехимика» 30 очков и 11-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 7:1 (4:1, 2:0, 1:0)

Голы: Хайруллин — 11 (Энлунд, Гудачек), 3:15 — 0:1. Пайгин — 6 (Терри, Шенфельд), 11:34 — 1:1. Жафяров — 19 (Миле), 14:44 — 2:1. Ручкин — 3 (Марин, Терри), 15:19 — 3:1. Михеев — 2 (Ураков, Перескоков), 16:40 — 4:1. Шенфельд — 12 (бол., Пайгин, Белевич), 21:45 — 5:1. Миле — 17 (Перескоков, Чехович), 26:34 — 6:1. Клус — 9 (Орлов, Шенфельд), 41:52 — 7:1.

Вратари: Тихомиров — Иванников (Коротаев, 15:19).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 33 (8+14+11) — 38 (10+20+8).

Судьи: Раводин, Соин.

19 января. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».