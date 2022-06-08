«Торпедо» договорилось о новом контракте с защитником Мариным

Как стало известно «СЭ», «Торпедо» договорилось о новом контракте с защитником Марком Мариным. Соглашение будет рассчитано на 2 года.

В прошлом сезоне 25-летний российский хоккеист провел 41 матч в регулярном чемпионате за нижегородцев и набрал 5 (0+5) очков.

Ранее Марин выступал за «Барс» в ВХЛ.