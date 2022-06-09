Вайсфельд поделился мнением о возможном возвращении Ткачева в «Авангард»

Бывший генеральный менеджер ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Леонид Вайсфельд прокомментировал информацию о том, что «Авангард» хочет вернуть нападающего «Лос-Анджелеса» Владимира Ткачева и предлагает ему зарплату в 80 миллионов рублей за сезон. Он посоветовал не верить слухам о сумме предлагаемого омским клубом контракта 26-летнему россиянину.

«Во-первых, оголтело верить слухам о предлагаемой «Авангардом» зарплате Ткачеву я бы не стал, потому что кроме клуба и хоккеиста никто не знает, какая сумма фигурирует в действительности, — приводит слова Вайсфельда Betonmobile.ru. — Но даже если и так, то Владимир — элитный игрок по меркам КХЛ, и в том, что ему дают такие деньги, ничего удивительного нет«.

По его мнению, на рынке нет российских хоккеистов сильнее Ткачева.

«Если мне память не изменяет, то из СКА в «Лос-Анджелес» Владимир уезжал в статусе лучшего бомбардира команды на протяжении двух сезонов. Да, мы не знаем, в каком Ткачев сейчас состоянии после Северной Америки. Но ведь и по Радулову, к примеру, тоже нет никакой ясности, но ни у кого не возникает желания раскритиковать сумму его контракта в Казани», — сказал он.

В прошедшем сезоне нападающий набрал 2 (0+2) очка в 4 матчах за «Лос-Анджелес» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).