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«Авангард» в гостях обыграл «Торпедо» и продлил победную серию до 6 матчей

21:15
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«Авангард» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Автором единственной заброшенной шайбы стал Арсений Грицюк, которому ассистировали Владимир Жарков и Александр Дергачев.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Авангард» (Омск) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Грицюк — 4 (Жарков, Дергачев), 30:29 — 0:1.

Вратари: Мурыгин — Грубец.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 29 (4+5+20) — 19 (8+6+5).

Судьи: Одиньш, Фатеев.

20 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 1400 зрителей.

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Александр Кравченко все материалы автора
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