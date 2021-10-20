КХЛ опубликовала заявление о домашних матчах рижского «Динамо»

КХЛ на официальном сайте опубликовала заявления по поводу домашних матчей рижского «Динамо» в связи с введением в Латвии режима чрезвычайной ситуации.

«Континентальная хоккейная лига совместно с хоккейном клубом «Динамо» (Рига) приняли решение о переносе времени начала домашних матчей команды, запланированных в этот период на более раннее время. Игры пройдут без зрителей, о точном времени начала матчей будет объявлено дополнительно», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно о введении локдауна в Латвии в период с 21 октября по 15 ноября 2021 года из-за распространения коронавируса. Также введен «коменданский час».