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КХЛ опубликовала заявление о домашних матчах рижского «Динамо»

КХЛ выступила с заявлением о домашних матчах рижского «Динамо»
20:18
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КХЛ на официальном сайте опубликовала заявления по поводу домашних матчей рижского «Динамо» в связи с введением в Латвии режима чрезвычайной ситуации.

«Континентальная хоккейная лига совместно с хоккейном клубом «Динамо» (Рига) приняли решение о переносе времени начала домашних матчей команды, запланированных в этот период на более раннее время. Игры пройдут без зрителей, о точном времени начала матчей будет объявлено дополнительно», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно о введении локдауна в Латвии в период с 21 октября по 15 ноября 2021 года из-за распространения коронавируса. Также введен «коменданский час».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/20/491387.html

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Севастиан Терлецкий все материалы автора
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