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«Торпедо» — «Ак Барс», Кубок Гагарина: смотреть трансляцию матча плей-офф

18:00
«Торпедо» на своем льду примет «Ак Барс». Фото ХК «Торпедо»
«Торпедо» на своем льду примет «Ак Барс». Фото ХК «Торпедо»

Сегодня, 9 марта, состоится четвертый матч первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции, в котором «Торпедо» на своем льду примет «Ак Барс». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Счет в серии — 3-0 в пользу «Ак Барса». Казанцы в третьем матче всухую обыграли соперника 4:0, в первых двух встречах нижегородцы забрасывали одну шайбу (2:1 ОТ, 4:1).

Следить за матчем «Торпедо» — «Ак Барс» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Торпедо» — «Ак Барс»

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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