Сегодня, 9 марта, состоится четвертый матч первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции, в котором «Торпедо» на своем льду примет «Ак Барс». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Счет в серии — 3-0 в пользу «Ак Барса». Казанцы в третьем матче всухую обыграли соперника 4:0, в первых двух встречах нижегородцы забрасывали одну шайбу (2:1 ОТ, 4:1).

Следить за матчем «Торпедо» — «Ак Барс» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Торпедо» — «Ак Барс»