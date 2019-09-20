Тимур Билялов: «Если тренерский штаб дает шанс, я буду бороться за место первого номера»

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов после победы над «Нефтехимиком» (4:1) отметил, что немного ошибся в моменте с пропущенным голом, а также оценил свою игру и конкуренцию с Адамом Рейдеборном.

— Неплохой матч, одна ошибка привела к голу. В целом, сыграл неплохо, команда хорошо провела меньшинство, — цитирует голкипера официальный сайт казанцев. — Самая главная проблема была — то, что долго не играл. Физически был готов нормально, много тренировался. Тяжело было в плане психологии, в плане нервов, сложно было сконцентрироваться на игре, но хорошо, что справился. Ребята помогли, сыграли очень самоотверженно.

— Ошибка в моменте с голом — вы потеряли концентрацию или у нападающего получился классный бросок?

— Все вместе: и бросок классный, и я — сейчас вот смотрел повтор — может, позиционно чуть-чуть ошибся, недоработал, поэтому поплатился.

— В первом периоде казалось, что немного неуверенно действовали.

— Вы попробуйте месяц не играть, а потом выйти — сразу меньшинство 5 на 3. Хорошо, что справились, поймал несколько бросков, потом уже потихоньку пошла игра. Но так в начале было тяжело психологически.

— Вы заряжены на борьбу за позицию первого номера. Как можете прокомментировать это?

— Если тренерский штаб дает шанс, я буду бороться за место первого номера. У нас здоровая конкуренция, мы с Адамом в замечательных отношениях, оба работаем, а тренерский штаб решает, кто будет играть. Будем бороться — что он, что я, это нормально.

— Соперник удивил чем-то?

— Все было так, как говорили тренеры. Мы полностью разобрали игру соперника, поэтому не было ничего такого, чего мы не ожидали.

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