Тэйлор Бек: «После прошлого финала Востока «Салават Юлаев» хочет «Авангарду» кое-что доказать»

Нападающий «Авангарда» Тэйлор Бек прокомментировал старт сезона для омичей, а также поделился ожиданиями от матча с «Салаватом Юлаевым».

— Несколько наших ведущих игроков получили травмы и это плохо, — цитирует mkset форварда. — Я думаю, с учетом таких обстоятельств это неплохо, что у нас 4-2-1. Трое наших топ-игроков получили повреждения, потом еще одна травма. Остальное зависит от нас, каждый матч кто-то должен проявлять себя вместо них.

Встреча с «Салаватом?» Это будет отличная игра. Две топовые команды. Я думаю, после прошлого финала Востока они хотят нам кое-что доказать. Но и нам тоже есть, что доказывать. Так что это будет очень хороший матч.

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