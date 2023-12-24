Терещенко о рекорде Голдобина: «Доверие играет большую роль, это радует!»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на достижение нападающего «Спартака» Николая Голдобина, который установил рекорд клуба по числу набранных очков за один сезон в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

Игрок отметился результативной передачей в матче против «Куньлунь Ред Стар» (5:2), теперь у него 57 (28+29) очков. Предыдущий рекорд принадлежал россиянину Александру Хохлачеву и словаку Бранко Радивоевичу, которые набирали по 55 очков за один сезон в «Спартаке».

«Я думаю, это и от партнеров, конечно, зависит, и от тренерского штаба «Спартака». И от игры, которую сами тренеры хотят видеть вообще в целом от «Спартака». Доверие играет большую роль. Это радует», — сказал Терещенко корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

«Спартак» набрал 62 очка в 44 матчах и лидирует в таблице Западной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.