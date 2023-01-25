Телегин претендует на 60 миллионов рублей за сезон по новому контракту

По информации «СЭ», представители форварда «Авангарда» Ивана Телегина планируют, что их клиент сможет получить 60 миллионов рублей за сезон по новому контракту в КХЛ.

30-летний нападающий 1 мая станет неограниченно свободным агентом.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что в этом сезоне годовая зарплата Телегина по контракту с омским клубом составляет 45 миллионов рублей (3,75 млн в расчете на месяц).