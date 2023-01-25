Телегин претендует на 60 миллионов рублей за сезон по новому контракту
По информации «СЭ», представители форварда «Авангарда» Ивана Телегина планируют, что их клиент сможет получить 60 миллионов рублей за сезон по новому контракту в КХЛ.
30-летний нападающий 1 мая станет неограниченно свободным агентом.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что в этом сезоне годовая зарплата Телегина по контракту с омским клубом составляет 45 миллионов рублей (3,75 млн в расчете на месяц).
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|23
|74
|3
|ЦСКА
|53
|34
|19
|74
|4
|Торпедо
|54
|34
|20
|72
|5
|Динамо М
|55
|32
|23
|72
|6
|Витязь
|54
|26
|28
|60
|7
|Спартак
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|25
|30
|57
|8
|Северсталь
|55
|22
|33
|56
|9
|Динамо Мн
|55
|21
|34
|54
|10
|Куньлунь
|55
|19
|36
|43
|11
|Сочи
|53
|6
|47
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|54
|31
|23
|70
|2
|Сибирь
|55
|33
|22
|70
|3
|Ак Барс
|55
|30
|25
|69
|4
|Металлург
|54
|30
|24
|68
|5
|Авангард
|54
|31
|23
|66
|6
|Сал. Юлаев
|55
|28
|27
|65
|7
|Адмирал
|54
|27
|27
|60
|8
|Барыс
|57
|24
|33
|54
|9
|Амур
|53
|24
|29
|54
|10
|Трактор
|55
|23
|32
|54
|11
|Нефтехимик
|54
|25
|29
|53
Результаты / календарь
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27.01
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29.01
30.01
|25.01
|16:30
|
Авангард – Трактор
|2 : 4
|25.01
|16:30
|
Барыс – Северсталь
|0 : 1 Б
|25.01
|17:00
|
Автомобилист – Динамо М
|3 : 1
|25.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|2 : 1 ОТ
|25.01
|19:30
|
Нефтехимик – Амур
|- : -
|25.01
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -
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