Тафгай «Куньлуня» провоцировал игроков «Салавата Юлаева» перед матчем

Тафгай «Куньлуня» Гарет Хант провоцировал игроков «Салавата Юлаева» перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между командами.

На раскатке перед началом игры канадский нападающий намеренно пересек красную линию и оказался на половине льда соперника.

К нему тут же подъехал форвард уфимцев Евгений Тимкин и вытолкнул Ханта. Затем он выбил клюшку у него из рук.

Другие хоккеисты не дали разгореться потасовке и разняли Тимкина с Хантом.