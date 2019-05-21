Сын Квартальнова перешел в "Спартак"

Александр Квартальнов, младший сын главного тренера "Ак Барса" Дмитрия Квартальнова, перешел в "Спартак", информирует официальный сайт красно-белых. До этого 16-летний нападающий играл в системе ЦСКА.

Кроме того, "Спартак" заключил однолетний контракт с форвардом Александром Оськиным. В последние два сезона 19-летний хоккеист играл в системе "Салавата Юлаева". Он выступал за "Толпар" в МХЛ и за "Торос" в ВХЛ.

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