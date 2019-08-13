Свен Андригетто: "Тренировки в "Авангарде" похожи на североамериканские"

Новичок "Авангарда" нападающий Свен Андригетто рассказал о сходствах и различиях тренировок в России и за океаном.

- В "Авангарде" у нас два занятия на льду в день и еще две тренировки на земле, - цитирует официальный сайт КХЛ Андригетто. - В НХЛ было бы всего по одной и существовало правило, что вы не можете быть на арене больше трёх или четырёх часов. Здесь же мы на стадионе практически весь день. В то же время тренировки похожи на североамериканские. У нас в команде много новых игроков, в том числе и я, поэтому Боб учит системе игры, которую хочет видеть, терпеливо объясняет одно и то же несколько раз. Мы смотрим видео, чтобы это ещё лучше закрепилось в голове.

В прошлом сезоне Андригетто провел в составе "Колорадо" 64 матча и набрал 17 (7+10) очков.