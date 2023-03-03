Мозякин рассказал, за какими командами и сериями он будет следить в плей-офф
Лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, какие команды и события ему интересны в стартовавшем Кубке Гагарина.
— Какие ваши ожидания от борьбы за Кубок Гагарина? Внимательно следили за регуляркой?
— Все матчи регулярки, конечно, не смотрел. Но видел повторы большинства игр. Мне нравится, как ведет себя Игорь Ларионов и как играет его команда. Слежу за ним — и по игре, и в медиа. Конечно, буду смотреть за «Металлургом». Не знаю, будет ли играть в плей-офф Данис. Если он выйдет, то буду следить за «Ак Барсом». Всегда слежу за ярославским «Локомотивом». Интересно, как сыграет в плей-офф «Торпедо». Регулярка — это одно, а в плей-офф — другой хоккей. Команда подобралась интересная. И соперник — «Динамо» — противоположный по игре и стилю клуб. Интересно будет посмотреть за серией.
— Как думаете, «Торпедо» может пройти «Динамо» в первом раунде?
— Не знаю. Вот как раз интересно посмотреть и узнать, как их стиль работает в плей-офф. С удовольствием буду следить за этой серией.
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 0
|1 - 0
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
0 - 1
|0 - 1
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 1
|0 - 1
|
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
0 - 1
|0 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
0 - 1
|0 - 1
|3.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|- : -
|3.03
|19:30
|
Локомотив – Витязь
|- : -
|3.03
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
|3.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -