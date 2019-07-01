14:32 | Хоккей — КХЛ

Судницин подписал контракт с "Авангардом"

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Голкипер Александр Судницин подписал контракт с "Авангардом", сообщает официальный Twitter клуба. Соглашение с 31-летним российским спортсменом рассчитано на один сезон.

В прошедшем сезоне Судницин выступал за "Трактор". Всего в КХЛ на счету Судницина 81 победа в 214 матчах, процент отраженных бросков – 92,1%.

 

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