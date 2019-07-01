Голкипер Александр Судницин подписал контракт с "Авангардом", сообщает официальный Twitter клуба. Соглашение с 31-летним российским спортсменом рассчитано на один сезон.

В прошедшем сезоне Судницин выступал за "Трактор". Всего в КХЛ на счету Судницина 81 победа в 214 матчах, процент отраженных бросков – 92,1%.

⚡ Александр Судницин - в "Авангарде"!



В прошедшем сезоне голкипер выступал за "Трактор". Всего в КХЛ на счету Судницина 81 победа в 214 матчах, процент отраженных бросков – 92,1%. Контракт рассчитан на один сезон. pic.twitter.com/BUWBPbPs6V — ХК Авангард (@hcavangardomsk) 1 июля 2019 г.

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