Судницин назвал "Авангард" топ-клубом с самыми высокими задачами

Голкипер Александр Судницин рассказал о том, чего хочет добиться в "Авангарде".

- Очень рад присоединиться к "Авангарду"! Это топ-клуб с самыми высокими задачами. Моя цель, как и у всей команды, - добиться в новом сезоне максимального результата, - приводит слова вратаря официальный Twitter омского клуба.

Соглашение "Авангарда" с 31-летним Суднициным рассчитано на один сезон и было заключено 1 июля. В прошедшем сезоне голкипер выступал за "Трактор". Всего в КХЛ на счету Судницина 81 победа в 214 матчах, процент отраженных бросков – 92,1 процента.