Судьи засчитали гол СКА после 12-минутного просмотра. Что они изучали?

На 45-й минуте третьего периода шестого матча серии СКА – ЦСКА судьи засчитали гол Никиты Гусева после видеопросмотра, который длился целых 12 минут.

Поначалу показалось, что арбитры взяли просмотр на предмет помехи вратарю, однако форвард СКА Павел Дацюк, закрывавший обзор Илье Сорокину, не находился во вратарской.

Только после объявления решения арбитром матча Алексеем Беловым стало понятно, что спорным эпизодом стал момент на временной отметке 14:38. Шайба шла по борту и вылетела из-под упавшего форварда петербуржцев Сергея Плотникова. Судья Белов сразу показал, что паса рукой не было, однако затем судьи решили убедиться в этом, посмотрев видео.

Спорный момент в матче СКА - ЦСКА, который судьи изучали 12 минут.