Степанов войдет в тренерский штаб Билялетдинова в «Ак Барсе»

По информации «СЭ», главный тренер МХК «Крылья Советов» Александр Степанов войдет в штаб Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барсе» на следующий сезон.

Ранее он играл за казанцев в 2005-2011 годах.

В завершившемся сезоне «Ак Барс» в финальной серии плей-офф КХЛ проиграл ЦСКА (3-4).