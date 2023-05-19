СКА объявил о подписании контракта с Артемом Сергеевым

Как и сообщал «СЭ», защитник Артем Сергеев стал игроком СКА. О переходе объявила пресс-служба петербуржцев.

30-летний хоккеист подписал контракт на 3 года. Последние три сезона Сергеев выступал в ЦСКА, выиграв с ним два Кубка Гагарина.

В минувшем сезоне Сергеев набрал 16 (3+13) очков в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на счету защитника 4 (0+4) очка в 27 играх.