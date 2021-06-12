Стась и Готовец привезли Кубок Гагарина в Минск

Победители Кубка Гагарина в составе «Авангарда» Андрей Стась и Кирилл Готовец привезли трофей в Минск, сообщает официальный сайт КХЛ.

10 июня Кубок выставили на трех хоккейных аренах столицы Белоруссии — «Чижовке», «Юности» и Дворце спорта. На каждой из них болельщики могли сделать фото и получить памятные карточки с автографами Стася и Готовца.

«Очень приятные ощущения. Рад, что удалось привезти кубок в Минск, несмотря на коронавирус. Приятно видеть на наших встречах столько людей. Много детишек пришло. Здорово, что и родители нашли время в рабочий день. Малышам интересны хоккейные моменты, все поздравляют, желают новых побед. Повторю: очень рад, что это мероприятие состоялось», — цитирует Стася официальный сайт Федерации хоккея Белоруссии.

В минувшем сезоне «Авангард» впервые выиграл Кубок Гагарина.