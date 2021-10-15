Стали известны самые высокооплачиваемые игроки КХЛ

«СЭ» опубликовал топ-150 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. Больше всех в лиге получает защитник «Барыса» Даррен Диц, его зарплата составляет 100 миллионов рублей в год.

Следом идут форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев (95 миллионов рублей), Максим Шалунов из «Локомотива» и Теему Хартикайнен из «Салавата Юлаева» (по 90 миллионов).

По 80 миллионов рублей в год получают два игрока «Салавата Юлаева» — вратарь Юха Метсола и защитник Филип Ларсен.

По 75 миллионов рублей в год зарабатывают сразу четыре игрока «Локомотива» (вратарь Эдди Паскуале, защитник Алексей Марченко, форварды Андре Петерссон и Рид Буше), а также форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста и нападающий «Трактора» Владимир Ткачев.