Стали известны самые высокооплачиваемые игроки КХЛ
08:01
«СЭ» опубликовал топ-150 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. Больше всех в лиге получает защитник «Барыса» Даррен Диц, его зарплата составляет 100 миллионов рублей в год.
Следом идут форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев (95 миллионов рублей), Максим Шалунов из «Локомотива» и Теему Хартикайнен из «Салавата Юлаева» (по 90 миллионов).
По 80 миллионов рублей в год получают два игрока «Салавата Юлаева» — вратарь Юха Метсола и защитник Филип Ларсен.
По 75 миллионов рублей в год зарабатывают сразу четыре игрока «Локомотива» (вратарь Эдди Паскуале, защитник Алексей Марченко, форварды Андре Петерссон и Рид Буше), а также форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста и нападающий «Трактора» Владимир Ткачев.
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