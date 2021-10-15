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Стали известны самые высокооплачиваемые игроки КХЛ

08:01
Даррен Диц (справа). Фото Instagram
Даррен Диц (справа). Фото Instagram
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«СЭ» опубликовал топ-150 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. Больше всех в лиге получает защитник «Барыса» Даррен Диц, его зарплата составляет 100 миллионов рублей в год.

Вадим Шипачев, Даррен Диц и&nbsp;Теему Хартикайнен. Свежий рейтинг зарплат КХЛ. 150 самых дорогих хоккеистов лиги

Следом идут форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев (95 миллионов рублей), Максим Шалунов из «Локомотива» и Теему Хартикайнен из «Салавата Юлаева» (по 90 миллионов).

По 80 миллионов рублей в год получают два игрока «Салавата Юлаева» — вратарь Юха Метсола и защитник Филип Ларсен.

По 75 миллионов рублей в год зарабатывают сразу четыре игрока «Локомотива» (вратарь Эдди Паскуале, защитник Алексей Марченко, форварды Андре Петерссон и Рид Буше), а также форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста и нападающий «Трактора» Владимир Ткачев.

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Артур Хайруллин все материалы автора
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