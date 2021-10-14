Борис Миронов: «Было обидно пропустить на последней минуте, но это хоккей»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» из Минска (2:1 ОТ).

«Игра понравилась, много моментов у соперника и у нас. Где-то дисциплина нас подводит, но сыграли в меньшинстве хорошо. Нам нужна была эта победа, после трех поражений команда хотела доказать. Было обидно пропустить на последней минуте, но это хоккей. Через такие победы и создается коллектив, чтобы в следующих играх работать всей командой», — приводит слова тренера сайт КХЛ.