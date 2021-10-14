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Борис Миронов: «Было обидно пропустить на последней минуте, но это хоккей»

14 октября, 23:23
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Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» из Минска (2:1 ОТ).

«Игра понравилась, много моментов у соперника и у нас. Где-то дисциплина нас подводит, но сыграли в меньшинстве хорошо. Нам нужна была эта победа, после трех поражений команда хотела доказать. Было обидно пропустить на последней минуте, но это хоккей. Через такие победы и создается коллектив, чтобы в следующих играх работать всей командой», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/14/491081.html

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Иван Шитик все материалы автора
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