Стали известны даты стартовых матчей СКА в плей-офф

СКА, обыграв "Барыс" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ, не только стал победителем дивизиона Боброва, но и обеспечил себе минимум 2 место в Западной конференции.

За 8 игр до конца регулярки "Йокерит" отстает на 17 очков и уже точно не обгонит СКА. Таким образом, стали известны даты стартовых для СКА матчей плей-офф – они пройдут в "Ледовом" 26 и 28 февраля.