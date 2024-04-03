«Динамо» продлило контракт с Уилом

«Динамо» продлило соглашение с нападающим Джорданом Уилом, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Новый контракт рассчитан на 2 года.

В прошедшем ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 31-летний форвард провел 66 матчей, в которых набрал 77 (30+47) очков. В Кубке Гагарина у него 10 игр и 9 (4+5) очков.

До «Динамо» он выступал за «Ак Барс». В НХЛ хоккеист играл за «Лос-Анджелес», «Филадельфию», «Аризону» и «Монреаль».