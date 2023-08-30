Стала известна зарплата Прохоркина в «Сибири»

Как стало известно «СЭ», зарплата новичка «Сибири» Николая Прохоркина составит 50 миллионов рублей в год.

Также Прохоркин получит 15 миллионов, если наберет 45 очков в регулярном чемпионате.

30 августа «Сибирь» объявила о подписании контракта с 29-летним нападающим до 30 апреля 2024 года.

В КХЛ хоккеист играл за ЦСКА, «Салават Юлаев», СКА, «Металлург» и «Авангард». Всего в лиге на его счету 506 матчей и 283 (135+148) очка.