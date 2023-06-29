Стала известна зарплата новичка «Спартака» Порядина

Нападающий Павел Порядин подписал трехлетний контракт со «Спартаком».

Как стало известно «СЭ», зарплата Порядина в следующем сезоне составит 30 миллионов рублей в год, в сезоне-2024-25 — 30, в сезоне-2025/26 — 35 миллионов рублей в год.

В сезоне-2022/23 Порядин набрал 37 (22+15) очков в 67 матчах за «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ, а также 4 (2+2) очка в 6 играх Кубка Гагарина.