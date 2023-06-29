Ротенберг заявил, что будет работать над развитием Мичкова в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем российского нападающего Матвея Мичкова.

18-летний форвард был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ-2023 под общим 7-м номером.

«Моя позиция известна давно — если и уезжать из нашей страны, то готовым на сто процентов. Наша задача — развивать игроков, клуб и всю систему, так мы и работаем, на этом делаем акцент. Все остальное — просто результат всей этой работы. Во всех случаях мы сохраняем приверженность этому правилу — сначала игрок должен выйти на достойный уровень в России, стать здесь звездой.

Кстати, в этом наша позиция совпадает с точкой зрения Матвея, он сам говорил, что для начала ему нужно заиграть в СКА. В ближайшие годы мы вместе с ним будем работать над дальнейшим развитием, чтобы он продолжил прогрессировать в СКА и вышел на новый уровень. У нас хорошая внутренняя конкуренция, это серьезный вызов для любого молодого игрока», — сказал Ротенберг «СЭ».

В КХЛ права на Мичкова принадлежат СКА. В сезоне-2022/23 нападающий выступал за «Сочи» на правах аренды, на его счету 20 (9+11) очков в 27 матчах.