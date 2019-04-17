Стал известен состав ЦСКА на матч против "Авангарда"

Официальный Твиттер ЦСКА объявил состав на третий матч серии финала Кубка Гагарина против "Авангарда". Счет в серии: 2-0 в пользу москвичей.

Встреча пройдет сегодня, 17 апреля, начало – в 19.30 (мск).

Состав выглядит следующим образом:

вратари – Сорокин, Юхансон;

1-е звено: Слепышев, Вей, Григоренко – Нестеров, Блажиевский.

2-е звено: Карнаухов, Андронов, Скотт – Дальбек, Робинсон.

3-е звено: Попов, Шалунов, Окулов – Науменков, Марченко.

4-е звено: Капризов, Светлаков, Телегин – Ртищев, Романов.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей