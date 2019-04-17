Стал известен состав ЦСКА на матч против "Авангарда"

Официальный Твиттер ЦСКА объявил состав на третий матч серии финала Кубка Гагарина против "Авангарда". Счет в серии: 2-0 в пользу москвичей.
Встреча пройдет сегодня, 17 апреля, начало – в 19.30 (мск).
Состав выглядит следующим образом:
вратари – Сорокин, Юхансон;
1-е звено: Слепышев, Вей, Григоренко – Нестеров, Блажиевский.
2-е звено: Карнаухов, Андронов, Скотт – Дальбек, Робинсон.
3-е звено: Попов, Шалунов, Окулов – Науменков, Марченко.
4-е звено: Капризов, Светлаков, Телегин – Ртищев, Романов.
Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей
Представляем состав ЦСКА на третий матч финала!#МЫЦСКА #ЦСКАрмия pic.twitter.com/EQgc7a1xxo– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 17 апреля 2019 г.
Опрос
Кто выиграет финал Кубка Гагарина-2019 ЦСКА - "Авангард"?
Загрузка...