Стал известен план предсезонной подготовки СКА

Утвержден план предсезонной подготовки ХК СКА, информирует официальный сайт клуба.

Команда выйдет из отпуска 20 июля, и в течение трех дней в «Хоккейном городе» игроков ждет углубленный медицинский осмотр и тесты по общефизической подготовке.

23 июля СКА отправится на тренировочный сбор в Новогорск, который продлится до 3 августа.

С 4 по 8 августа команда примет участие в турнире Sochi Hockey Open, после чего продолжит тренироваться в Сочи до 17 августа.

С 18 по 22 августа СКА примет участие в предсезонном турнире в Казани.

Заключительные предсезонные встречи армейцы сыграют в Ледовом дворце в рамках традиционного турнира имени Н.Г. Пучкова, который пройдет с 24 по 29 августа.