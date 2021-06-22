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Стал известен план предсезонной подготовки СКА

16:59
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Утвержден план предсезонной подготовки ХК СКА, информирует официальный сайт клуба.

Команда выйдет из отпуска 20 июля, и в течение трех дней в «Хоккейном городе» игроков ждет углубленный медицинский осмотр и тесты по общефизической подготовке.

23 июля СКА отправится на тренировочный сбор в Новогорск, который продлится до 3 августа.

С 4 по 8 августа команда примет участие в турнире Sochi Hockey Open, после чего продолжит тренироваться в Сочи до 17 августа.

С 18 по 22 августа СКА примет участие в предсезонном турнире в Казани.

Заключительные предсезонные встречи армейцы сыграют в Ледовом дворце в рамках традиционного турнира имени Н.Г. Пучкова, который пройдет с 24 по 29 августа.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/plan-priedsiezonnoi-podghotovki-ska-7/

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