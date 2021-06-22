Стал известен план предсезонной подготовки СКА
Утвержден план предсезонной подготовки ХК СКА, информирует официальный сайт клуба.
Команда выйдет из отпуска 20 июля, и в течение трех дней в «Хоккейном городе» игроков ждет углубленный медицинский осмотр и тесты по общефизической подготовке.
23 июля СКА отправится на тренировочный сбор в Новогорск, который продлится до 3 августа.
С 4 по 8 августа команда примет участие в турнире Sochi Hockey Open, после чего продолжит тренироваться в Сочи до 17 августа.
С 18 по 22 августа СКА примет участие в предсезонном турнире в Казани.
Заключительные предсезонные встречи армейцы сыграют в Ледовом дворце в рамках традиционного турнира имени Н.Г. Пучкова, который пройдет с 24 по 29 августа.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/plan-priedsiezonnoi-podghotovki-ska-7/
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