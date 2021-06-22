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Никита Тертышный заключил договор с «Трактором»

15:47
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Нападающий Никита Тертышный вернулся в «Трактор», сообщает пресс-служба клуба. В ходе сезона-2020/21 его обменяли из челябинского клуба в «Югру» на денежную компенсацию.

«С хоккейным клубом «Югра» заключен договор временного перехода форварда на время предсезонного сбора. По его итогам будет принято решение по подписанию нового соглашения с Никитой Тертышным», — говорится в сообщении клуба.

В составе югорчан 22-летний нападающий стал обладателем Кубка Братины. В плей-офф он сыграл в 21 матче и набрал 15 (6+9) очков.

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