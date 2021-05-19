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Среди шести самых дорогих игроков КХЛ — всего один представитель России

11:00
Вадим Шипачев. Фото ХК «Динамо» Москва
Вадим Шипачев. Фото ХК «Динамо» Москва
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В рейтинге самых высокооплачиваемых игроков КХЛ, опубликованном «СЭ», лишь один российский игрок попал в шестерку. Это форвард «Динамо» Вадим Шипачев с зарплатой в 95 млн рублей.

В десятку самых дорогих хоккеистов попали также защитник «Локомотива» Алексей Марченко, нападающие «Металлурга» Сергей Плотников и Владимир Ткачев из «Трактора». Они зарабатывают по 75 млн рублей в год.

(Артур Хайруллин)

Свежий рейтинг зарплат КХЛ: 95 самых дорогих хоккеистов лиги

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