СКА подписал 21-летнего белоруса Скоренова

Форвард Александр Скоренов подписал двухсторонний контракт с петербургским СКА, сообщается на официальном сайте клуба.

21-летний белорус будет выступать за «СКА-Неву».

Скоренов является воспитанником «Гомеля». В минувшем сезоне форвард провел 60 матчей в Экстралиге, в которых набрал 51 (26+25) очко и стал обладателем серебряных медалей.