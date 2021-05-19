СКА подписал 21-летнего белоруса Скоренова
11:50
Форвард Александр Скоренов подписал двухсторонний контракт с петербургским СКА, сообщается на официальном сайте клуба.
21-летний белорус будет выступать за «СКА-Неву».
Скоренов является воспитанником «Гомеля». В минувшем сезоне форвард провел 60 матчей в Экстралиге, в которых набрал 51 (26+25) очко и стал обладателем серебряных медалей.
Александр Скоренов стал игроком системы СКА.— СКА-Нева (@SKA_Neva) May 19, 2021
Подробности: https://t.co/rmBQ9bOZtY pic.twitter.com/qiQh7SIakt
Дополнительная информация:
https://neva.ska.ru/news/view/alieksandr-skorienov-stal-ighrokom-sistiemy-ska/
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