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СКА подписал 21-летнего белоруса Скоренова

11:50
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Форвард Александр Скоренов подписал двухсторонний контракт с петербургским СКА, сообщается на официальном сайте клуба.

21-летний белорус будет выступать за «СКА-Неву».

Скоренов является воспитанником «Гомеля». В минувшем сезоне форвард провел 60 матчей в Экстралиге, в которых набрал 51 (26+25) очко и стал обладателем серебряных медалей.

Дополнительная информация:

https://neva.ska.ru/news/view/alieksandr-skorienov-stal-ighrokom-sistiemy-ska/

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