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Спунер подписал новый контракт с минским «Динамо»

18:25
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Форвард Райан Спунер подписал новый контракт с минским «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с 28-летним канадцем рассчитано до апреля 2021 года.

В минувшем сезоне Спунер провел 43 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросил 10 шайб и сделал 27 результативных передач при показателе полезности «минус 31» и шести минутах штрафного времени.

Большую часть карьеры Спунер провел в НХЛ, отыграв 329 матчей за «Бостон», «Рейнджерс», «Эдмонтон» и «Ванкувер», набрав 169 очков (48+121). В октябре прошлого года канадец перешел в «Динамо» из швейцарского «Лугано».

Дополнительная информация:

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/rayan-spooner-podpisal-s-dinamo-novyy-kontrakt/

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