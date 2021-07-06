Голкипер Иван Налимов вернулся в «Адмирал»
09:24
Голкипер Иван Налимов стал игроком «Адмирала». Соглашение с 27-летним голкипером рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.
Бронзовый призер МЧМ-2014 уже играл во Владивостоке. За «Адмирал» Налимов сыграл 85 игр при среднем коэффициенте надежности 2,91.
Прошлый сезон Иван начал в хоккейном клубе «Динамо» Рига. Сыграв за рижан 14 игр, голкипер уехал за океан — в «Рокфорд», фарм-клуб «Чикаго». За команду из Рокфорда он провел пять матчей, отразил 131 бросок и одержал три победы.
Дополнительная информация:
https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/ivan-nalimov-pereshel-v-admiral-soglashenie-s-golkiperom-rasschitano-na-1-god
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