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Голкипер Иван Налимов вернулся в «Адмирал»

09:24
Иван Налимов. Фото ХК «Адмирал».
Иван Налимов. Фото ХК «Адмирал».
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Голкипер Иван Налимов стал игроком «Адмирала». Соглашение с 27-летним голкипером рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

Бронзовый призер МЧМ-2014 уже играл во Владивостоке. За «Адмирал» Налимов сыграл 85 игр при среднем коэффициенте надежности 2,91.

Прошлый сезон Иван начал в хоккейном клубе «Динамо» Рига. Сыграв за рижан 14 игр, голкипер уехал за океан — в «Рокфорд», фарм-клуб «Чикаго». За команду из Рокфорда он провел пять матчей, отразил 131 бросок и одержал три победы.

Дополнительная информация:

https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/ivan-nalimov-pereshel-v-admiral-soglashenie-s-golkiperom-rasschitano-na-1-god

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