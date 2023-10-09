Дубль Порядина принес «Спартаку» победу над «Витязем»

«Спартак» дома обыграл «Витязь» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 5:1.

Дублем за красно-белых отметился Павел Порядин. Еще по одной шайбе забросили Иван Морозов, Роман Рукавишников и Шэйн Принс. Нападающий «Спартака» Николай Голдобин отдал 4 голевые передачи.

За «Витязь» отличился Дерек Барак.

«Спартак» (22 очка) поднялся на третье место Западной конференции. «Витязь» (9) идет последним на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

Голы: Порядин — 7 (Голдобин, Морозов), 27:53 — 1:0. Порядин — 8 (бол., Голдобин, Чайковски), 38:30 — 2:0. Барак — 2 (Кара, Яремчук), 44:56 — 2:1. Морозов — 5 (бол., Голдобин), 51:22 — 3:1. Рукавишников — 1 (бол., Голдобин, Кин), 54:13 — 4:1. Принс — 7 (мен., Зайцев), 56:22 — 5:1.

Вратари: Рибар — Дорожко.

Штраф: 10 — 13.

Броски: 42 (14+15+13) — 29 (9+8+12).

Судьи: Гашилов, Дударов.

9 октября. Москва. Мегаспорт.