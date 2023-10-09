«Динамо» в овертайме обыграло «Северсталь» в КХЛ

«Динамо» одержало победу над «Северсталью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:0 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Бреннан Менелл.

«Динамо» с 22 очками идет на третьем месте Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (16 очков) занимает шестую строчку на «Западе».

В следующем матче «Динамо» в гостях сыграет с «Барысом», а «Северсталь» дома встретится с «Торпедо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Москва) — 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Менелл — 2 (Уил), 62:45 — 0:1.

Нереализованный буллит: Жабреев (Северсталь), 47:39 (Вратарь).

Вратари: Шугаев — Коновалов.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 22 (5+6+10+1) — 35 (10+18+6+1).

Судьи: Ромасько, Соин.

9 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».