«Динамо» в овертайме обыграло «Северсталь» в КХЛ
«Динамо» одержало победу над «Северсталью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:0 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил Бреннан Менелл.
«Динамо» с 22 очками идет на третьем месте Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (16 очков) занимает шестую строчку на «Западе».
В следующем матче «Динамо» в гостях сыграет с «Барысом», а «Северсталь» дома встретится с «Торпедо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Москва) — 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Менелл — 2 (Уил), 62:45 — 0:1.
Нереализованный буллит: Жабреев (Северсталь), 47:39 (Вратарь).
Вратари: Шугаев — Коновалов.
Штраф: 0 — 2.
Броски: 22 (5+6+10+1) — 35 (10+18+6+1).
Судьи: Ромасько, Соин.
9 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
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|Автомобилист
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|3
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|5
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|16
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|В
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|2
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|5
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|3
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|11
|5
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|4
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|15
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|5
|20
|5
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|9
|7
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|6
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|7
|8
|16
|7
|Динамо Мн
|14
|7
|7
|16
|8
|ЦСКА
|15
|7
|8
|15
|9
|СКА
|14
|7
|7
|14
|10
|Куньлунь РС
|18
|6
|12
|13
|11
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|9
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14.10
|9.10
|16:30
|
Барыс – Трактор
|2 : 1
|9.10
|19:00
|
Локомотив – Торпедо
|1 : 0
|9.10
|19:00
|
Северсталь – Динамо М
|0 : 1 ОТ
|9.10
|19:30
|
СКА – Куньлунь РС
|- : -
|9.10
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|9.10
|19:30
|
Спартак – Витязь
|- : -
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