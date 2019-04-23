"Спартак" подписал новый контракт с "ЦСКА Арена"

Как сообщал "СЭ", "Спартак" продолжит выступление в "Парке Легенд" на "ЦСКА Арене", информирцет официальный сайт красно-белых.

Договор клуба с комплексом подписан на ближайшие два сезона. Как отмечается, переговоры с руководством спортивного комплекса носили конструктивный характер, стороны удовлетворены совместной работой в прошлом и нынешнем сезонах и выразили общую надежду на плодотворное сотрудничество в будущем.

"Мы рады, что в ближайшие два сезона "Спартаку" не придется уезжать с одной из самых комфортабельных российских арен, - говорится в сообщении. - Здесь удобно играть нашим хоккеистам, на арене удобно проводить досуг нашим болельщикам, чему свидетельство – заполненные трибуны на каждом домашнем матче команды. Уверены, эта новость обрадует многочисленных болельщиков, которых "Спартак" с нетерпением будет ждать в начале осени по привычному адресу".