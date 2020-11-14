«Спартак» переиграл «Витязь» и одержал третью победу подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» принимал «Спартак». Гости победили со счетом 7:3.

Красно-белые одержали третью победу подряд. Они набрали 27 очков и поднялись на седьмое место в Западной конференции, обойдя «Витязь».

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«Витязь» (Подольск) — «Спартак» (Москва) — 3:7 (1:4, 2:1, 0:2)

Голы: Никонцев — 2 (буллит), 4:53 — 0:1. Талалуев — 5 (бол., Федоров), 7:25 — 0:2. Моисеев — 2 (Гребенщиков), 13:25 — 1:2. Радил — 12 (бол., Рылов, Бакош), 15:23 — 1:3. Зубарев — 1 (Цыплаков, Ганзл), 18:54 — 1:4. Широков — 9 (бол., Лехтеря), 30:05 — 1:5. Дэнфорт — 10 (бол., Даугавиньш, Семин), 31:43 — 2:5. Теденбю — 8 (Дэнфорт), 35:23 — 3:5. Никонцев — 3 (п.в., Ганзл, Федоров), 58:10 — 3:6. Радил — 13 (мен., Зубарев, Лехтеря), 58:59 — 3:7.

Вратари: Тодыков (Ежов, 18:54, 56:36 — 58:10) — Гудачек.

Штраф: 14 — 6.

Броски: 27 (11+13+3) — 43 (13+22+8).

Судьи: Наумов, Сидоренко.

14 ноября. Подольск. ЛД «Витязь».