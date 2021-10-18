«Сочи» расторг контракт с Руденковым по взаимному согласию
13:20
«Сочи» по взаимному согласию расторгнул контракт с нападающим Игорем Руденковым, информирует пресс-служба клуба в Twitter.
В нынешнем сезоне 26-летний форвард принял участие в 15 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 4 (2+2) очка.
Ранее в КХЛ Руденков выступал за «Торпедо» и «Амур». Имеет опыт игры за олимпийскую сборную России.
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