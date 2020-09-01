«Сочи» продлил контракт со Стремваллем
11:26
«Сочи» объявил о подписании нового контракта с нападающим Мальте Стремваллем.
Соглашение с 26-летним шведом действует до конца сезона-2020/21. В сезоне-2019/20 Стремвалль стал лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом «Сочи», набрав 39 (21+18) очков.
А вот и самая долгожданная новость нынешнего межсезонья для болельщиков «леопардов»! Лучший бомбардир, лучший снайпер и лучший ассистент команды в минувшем сезоне Мальте Стремвалль продолжит играть за «Сочи»!— ХК «Сочи» (@HCSOCHI) September 1, 2020
Подробнее: https://t.co/iUVhhKfDW0 pic.twitter.com/VGq4pF7nG5