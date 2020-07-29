«Сочи» обыграл олимпийскую сборную России
13:30
«Сочи» в товарищеском матче победил олимпийскую сборную России (6:2). Вторая игра между командами состоится 31 июля.
Товарищеский матч
«Сочи» — Россия U20 (олимпийская сборная России) — 6:2 (0:1, 4:0, 2:1)
Голы: Абрамов — 1 (Афанасьев), 13:24 — 0:1. Шмелев — 1 (Точицкий), 24:52 — 1:1. Колготин — 1 (Гараев, Казаков), 27:12 — 2:1. Александров — 1 (Шмелев, Точицкий), 27:50 — 3:1. Климонтов — 1 (бол., Мироманов), 38:36 — 4:1. Минеев — 1 (Казаков), 50:35 — 5:1. Амиров — 1 (Сафонов, Грошев), 58:18 — 5:2. Казаков — 1 (Погоришный), 59:27 — 6:2.
Вратари: Третьяк (Кульбаков, 31:08) — Скотников.
29 июля. Сочи. Ледовая арена «Шайба».
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